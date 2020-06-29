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В Івано-Франківській області почали дезінфікувати криниці

Аня Мартинюк 29 червня 2020, 09:50
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В Івано-Франківській області почали дезінфікувати криниці

Причина такого ходу подій – повені.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що після повеней в Івано-Франківській області почали дезінфікувати колодязі. Співробітники філій Головного управління "Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України" проводять відповідні заходи.

Про це розповів директор центру, головний санітарний лікар Івано-Франківської області Руслан Савчук. Відомо, що співробітники центру обстежили затоплені колодязі, після цього рятувальники ДСНС відкачали з них воду. Далі була проведена дезінфекція та відбір проб води для аналізу.

Нагадаємо, раніше медики заявляли, що у затоплених регіонах України може спостерігатися спалах кишкових інфекцій.

 

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