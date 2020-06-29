Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • В Україні 948 нових випадків COVID-19 та 24 смерті
  • В Україні знизилася летальність від коронавірусу – Степанов
  • В Африці стартували перші випробування вакцини проти COVID-19

У Києві збили дитину на пішохідному переході

Аня Мартинюк 29 червня 2020, 09:18
Версія для друку
У Києві збили дитину на пішохідному переході

На щастя, обійшлось без жертв. Однак, винуватець пригоди втік.  

Новину передає «Преса України».

Вчора, 28 червня, у столиці сталась ДТП за участю 11-річної дитини та автомобіля Рено. Встановлено, що дитина була збита на пішохідному переході. Водій Renault повертав ліворуч і не надав їй перевагу.

Патрульна поліція Києва представила відео інциденту. На ньому видно, як двоє дітей на самокатах перетинають дорогу. Першій дитині вдалось завершити рух, друга – була збита автомобілем, який не дочекався поліції і продовжив рух.

Особу винуватця ДТП встановлено та затримано. Очікується, що слідчі нададуть правову кваліфікацію його діям. Відомо також, що дитина отримала тілесні ушкодження. Медики надали їй усю необхідну допомогу. 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції