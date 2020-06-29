У Києві збили дитину на пішохідному переході

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На щастя, обійшлось без жертв. Однак, винуватець пригоди втік.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 28 червня, у столиці сталась ДТП за участю 11-річної дитини та автомобіля Рено. Встановлено, що дитина була збита на пішохідному переході. Водій Renault повертав ліворуч і не надав їй перевагу.
Патрульна поліція Києва представила відео інциденту. На ньому видно, як двоє дітей на самокатах перетинають дорогу. Першій дитині вдалось завершити рух, друга – була збита автомобілем, який не дочекався поліції і продовжив рух.
Особу винуватця ДТП встановлено та затримано. Очікується, що слідчі нададуть правову кваліфікацію його діям. Відомо також, що дитина отримала тілесні ушкодження. Медики надали їй усю необхідну допомогу.
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