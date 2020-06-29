Через коронавірус - В Італії заборонили ручну поклажу

Аня Мартинюк 29 червня 2020, 08:37

Тепер її доведеться здавати у багажне відділення без необхідності робити доплату.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 червня, стало відомо, що в Італії на всіх національних і міжнародних рейсах заборонили використовувати полиці для ручної поклажі. Це означає, що мандрівники не зможуть взяти з собою речі на борт літака.

Відповідне рішення прияло національне управління цивільної авіації з метою, аби не блокувались проходи в літаку та відбувалось скупчення пасажирів. Тим не менше, маленькі сумки та предмети, які можна покласти під сидіння літака, дозволені.

Ручну поклажу доведеться здати у багажне відділення. Плату за це не братимуть.