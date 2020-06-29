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Тепер її доведеться здавати у багажне відділення без необхідності робити доплату.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 29 червня, стало відомо, що в Італії на всіх національних і міжнародних рейсах заборонили використовувати полиці для ручної поклажі. Це означає, що мандрівники не зможуть взяти з собою речі на борт літака.
Відповідне рішення прияло національне управління цивільної авіації з метою, аби не блокувались проходи в літаку та відбувалось скупчення пасажирів. Тим не менше, маленькі сумки та предмети, які можна покласти під сидіння літака, дозволені.
Ручну поклажу доведеться здати у багажне відділення. Плату за це не братимуть.
08:37: Через коронавірус - В Італії заборонили ручну поклажу
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