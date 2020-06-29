Фінляндія візьме на роботу 9000 заробітчан з України

Аня Мартинюк 29 червня 2020, 08:12

Відправитись на заробітки українці зможуть уже в 2020 році.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 червня, стало відомо, що у Фінляндії розраховують залучити до роботи близько дев’яти тисяч заробітчан з України. А саме в поточному році.

Зокрема, українцям запропонують збирати урожай. Про це заявив представник Міграційної служби Фінляндії Туулі Хухтілайнен.

«Всього Фінляндія видала 8,7 тисячі дозволів на сезонну роботу в 2020 році, в основному громадянам України», - додали тим часом в міграційному відомстві Фінляндії.

Як відомо, українці можуть отримати спеціальну візу в дипломатичних представництвах. Вона дозволить заробітчанам перебувати у Фінляндії 90 днів в півріччі.