Німеччина пригрозила США санкціями

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Джерела повідомили, що канцлер Ангела Меркель готова дати відповідь Дональду Трампу на намагання перешкодити будівництву «Північного потоку-2».
Новину передає «Преса України».
За даними агентства Bloomberg, у Німеччині вирішили ввести санкції проти США. Як зазначається, німецький канцлер Ангела Меркель готова тиснути на Штати, якщо ті залучать нові заходи проти газопроводу «Північний потік-2».
«Німеччина готується завдати у відповідь удар по Сполученим Штатам у тому випадку, якщо президент Дональд Трамп виконає свою погрозу вбити газопровід “Північний потік-2″ за допомогою додаткових санкцій», - відзначило джерело, знайоме з ситуацією.
Нагадаємо, раніше в Сенат США внесли законопроект, який передбачає нові санкції проти проекту газопроводу, які перешкодять його будівництву.
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