Німеччина пригрозила США санкціями

Аня Мартинюк 29 червня 2020, 07:35

Джерела повідомили, що канцлер Ангела Меркель готова дати відповідь Дональду Трампу на намагання перешкодити будівництву «Північного потоку-2».

Новину передає «Преса України».

За даними агентства Bloomberg, у Німеччині вирішили ввести санкції проти США. Як зазначається, німецький канцлер Ангела Меркель готова тиснути на Штати, якщо ті залучать нові заходи проти газопроводу «Північний потік-2».

«Німеччина готується завдати у відповідь удар по Сполученим Штатам у тому випадку, якщо президент Дональд Трамп виконає свою погрозу вбити газопровід “Північний потік-2″ за допомогою додаткових санкцій», - відзначило джерело, знайоме з ситуацією.

Нагадаємо, раніше в Сенат США внесли законопроект, який передбачає нові санкції проти проекту газопроводу, які перешкодять його будівництву.