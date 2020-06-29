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Німеччина пригрозила США санкціями

Аня Мартинюк 29 червня 2020, 07:35
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Німеччина пригрозила США санкціями

Джерела повідомили, що канцлер Ангела Меркель готова дати відповідь Дональду Трампу на намагання перешкодити будівництву «Північного потоку-2».

Новину передає «Преса України».

За даними агентства Bloomberg, у Німеччині вирішили ввести санкції проти США. Як зазначається, німецький канцлер Ангела Меркель готова тиснути на Штати, якщо ті залучать нові заходи проти газопроводу «Північний потік-2».

«Німеччина готується завдати у відповідь удар по Сполученим Штатам у тому випадку, якщо президент Дональд Трамп виконає свою погрозу вбити газопровід “Північний потік-2″ за допомогою додаткових санкцій», - відзначило джерело, знайоме з ситуацією.

Нагадаємо, раніше в Сенат США внесли законопроект, який передбачає нові санкції проти проекту газопроводу, які перешкодять його будівництву.

  

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