США дадуть Україні $100 тисяч для ліквідації наслідків повеней

Аня Мартинюк 27 червня 2020, 14:10

Щоб гроші були направлені у правильне русло, американська сторона співпрацюватиме з українською.

Новину передає «Преса України».

У Посольстві США в Україні повідомили, що Штати підтримають українську державу на тлі повеней у західній Україні.

За допомоги USAID Україна отримає 100 тисяч доларів для боротьби з гуманітарною катастрофою. Тим не менше, американська сторона слідкуватиме за тим, куди й на що розприділятимуть гроші.