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США дадуть Україні $100 тисяч для ліквідації наслідків повеней

Аня Мартинюк 27 червня 2020, 14:10
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США дадуть Україні $100 тисяч для ліквідації наслідків повеней

Щоб гроші були направлені у правильне русло, американська сторона співпрацюватиме з українською. 

Новину передає «Преса України».

У Посольстві США в Україні повідомили, що Штати підтримають українську державу на тлі повеней у західній Україні.

За допомоги USAID Україна отримає 100 тисяч доларів для боротьби з гуманітарною катастрофою. Тим не менше, американська сторона слідкуватиме за тим, куди й на що розприділятимуть гроші.

 

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