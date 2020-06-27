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За словами Максима Степанова, ситуація з коронавірусом змушує робити неприємні кроки.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 червня, голова МОЗ Максим Степанов зробив важливу заяву щодо карантину в країні. За його словами, одразу 13 областей демонструють погіршення ситуації з коронавірусом.
Так, спостерігається збільшення кількості нових хворих, погіршення динаміки, різке заповнення ліжок в лікарнях.
«Тому буде відповідне подання від головних санітарних лікарів областей на регіональні комісії ТЕБ та НС, які прийматимуть рішення про посилення карантинних заходів на території того чи іншого регіону», - додав він.
Які саме області можуть піти на жорсткий карантин, Степанов не назвав.
14:10: США дадуть Україні $100 тисяч для ліквідації наслідків повеней
13:44: 13 областей України можуть посилити карантин - Степанов
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