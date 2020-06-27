13 областей України можуть посилити карантин - Степанов

Аня Мартинюк 27 червня 2020, 13:44

За словами Максима Степанова, ситуація з коронавірусом змушує робити неприємні кроки.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 червня, голова МОЗ Максим Степанов зробив важливу заяву щодо карантину в країні. За його словами, одразу 13 областей демонструють погіршення ситуації з коронавірусом.

Так, спостерігається збільшення кількості нових хворих, погіршення динаміки, різке заповнення ліжок в лікарнях.

«Тому буде відповідне подання від головних санітарних лікарів областей на регіональні комісії ТЕБ та НС, які прийматимуть рішення про посилення карантинних заходів на території того чи іншого регіону», - додав він.

Які саме області можуть піти на жорсткий карантин, Степанов не назвав.