Супрун закликала проводити гей-паради в Україні частіше

Аня Мартинюк 27 червня 2020, 13:24

Для мотивації вона розповіла історію про свою бабусю.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 червня, колишня виконувачка обов’язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун заявила про підтримку гей-стосунків й закликала вважати гомосексуальні сім'ї нормальними. На своїй сторінці у соцмережі американка розповіла, що її бабуся, яка живе с США, раділа, коли гей-пара з української діаспори усиновила сироту.

«Кілька років тому моя бабуся Марія розповіла про один випадок. Вона була на службі в церкві, куди приходить щонеділі. Там побачила одного з моїх знайомих дитинства … Сьогодні вони були в церкві з його чоловіком і маленькою дитиною. Так, добре, що вони усиновили сироту!» - розповіла Супрун.

Так, одіозна Уляна Супрун закликала сприймати нестандартні пари нормальними й проводити гей-паради не лише в Києві й не раз в рік.