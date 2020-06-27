США дадуть Україні $100 тисяч для ліквідації наслідків повеней 14:10
13 областей України можуть посилити карантин - Степанов 13:44
Супрун закликала проводити гей-паради в Україні частіше 13:24
Нова кохана Віктора Павліка звернулась до ексдружини співака 12:06
Стало відомо, скільки заробляють інстаграм-блогери під час пандемії 11:17
Зеленський назвав Третьякову можливою причиною провалу «Слуги народу» на місцевих виборах 10:06
Синоптик представила українцям новий прогноз на вихідні 08:57
Чорногорія перемогла COVID-19 та повернулась до жорсткого карантину 08:21
У Рунеті показали, як проходить голосування за Путіна - вічного президента 07:07
ВООЗ назвала суму, необхідну для запуску антикоронавірусної вакцини 06:36
Відомий російський артист потрапив у психіатричну лікарню 15:27
В Україні знизилася летальність від коронавірусу – Степанов 14:10
Для мотивації вона розповіла історію про свою бабусю.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 червня, колишня виконувачка обов’язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун заявила про підтримку гей-стосунків й закликала вважати гомосексуальні сім'ї нормальними. На своїй сторінці у соцмережі американка розповіла, що її бабуся, яка живе с США, раділа, коли гей-пара з української діаспори усиновила сироту.
«Кілька років тому моя бабуся Марія розповіла про один випадок. Вона була на службі в церкві, куди приходить щонеділі. Там побачила одного з моїх знайомих дитинства … Сьогодні вони були в церкві з його чоловіком і маленькою дитиною. Так, добре, що вони усиновили сироту!» - розповіла Супрун.
Так, одіозна Уляна Супрун закликала сприймати нестандартні пари нормальними й проводити гей-паради не лише в Києві й не раз в рік.
14:10: США дадуть Україні $100 тисяч для ліквідації наслідків повеней
13:44: 13 областей України можуть посилити карантин - Степанов
13:24: Супрун закликала проводити гей-паради в Україні частіше
12:06: Нова кохана Віктора Павліка звернулась до ексдружини співака
11:17: Стало відомо, скільки заробляють інстаграм-блогери під час пандемії
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.