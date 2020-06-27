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Емілі Ратаковськи показала новий модний наряд

Аня Мартинюк 27 червня 2020, 13:01
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Емілі Ратаковськи показала новий модний наряд

Любительниця демонструвати тіло в купальниках та білизні обрала незвичний вуличний наряд, який повністю просвітляється.

Новину передає «Преса України».

Модель Емілі Ратаковськи була помічена у Нью-Йорку під час прогулянки з чоловіком Себастьяном  МакКлардом та псом Коломбо. Знаменитість обрала прозорий коричневий костюм, який добре демонстрував її білизну.

Тим не менше, зірка подіуму почувалась впевненою у собі. Нічого дивно. Вона часто демонструє мільйонам шанувальникам у соцмереж тіло у білизні.

До слова, 29-річна Ратаковськи час від часу надягала захисну маску на тлі карантинних заходів.

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