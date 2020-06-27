Емілі Ратаковськи показала новий модний наряд

США дадуть Україні $100 тисяч для ліквідації наслідків повеней 14:10
13 областей України можуть посилити карантин - Степанов 13:44
Супрун закликала проводити гей-паради в Україні частіше 13:24
Нова кохана Віктора Павліка звернулась до ексдружини співака 12:06
Стало відомо, скільки заробляють інстаграм-блогери під час пандемії 11:17
Зеленський назвав Третьякову можливою причиною провалу «Слуги народу» на місцевих виборах 10:06
Синоптик представила українцям новий прогноз на вихідні 08:57
Чорногорія перемогла COVID-19 та повернулась до жорсткого карантину 08:21
У Рунеті показали, як проходить голосування за Путіна - вічного президента 07:07
ВООЗ назвала суму, необхідну для запуску антикоронавірусної вакцини 06:36
Відомий російський артист потрапив у психіатричну лікарню 15:27
В Україні знизилася летальність від коронавірусу – Степанов 14:10
Любительниця демонструвати тіло в купальниках та білизні обрала незвичний вуличний наряд, який повністю просвітляється.
Новину передає «Преса України».
Модель Емілі Ратаковськи була помічена у Нью-Йорку під час прогулянки з чоловіком Себастьяном МакКлардом та псом Коломбо. Знаменитість обрала прозорий коричневий костюм, який добре демонстрував її білизну.
Тим не менше, зірка подіуму почувалась впевненою у собі. Нічого дивно. Вона часто демонструє мільйонам шанувальникам у соцмереж тіло у білизні.
До слова, 29-річна Ратаковськи час від часу надягала захисну маску на тлі карантинних заходів.
14:10: США дадуть Україні $100 тисяч для ліквідації наслідків повеней
13:44: 13 областей України можуть посилити карантин - Степанов
13:24: Супрун закликала проводити гей-паради в Україні частіше
12:06: Нова кохана Віктора Павліка звернулась до ексдружини співака
11:17: Стало відомо, скільки заробляють інстаграм-блогери під час пандемії
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.