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Окупантів Донбасу довелось утихомирювати вогнем

Аня Мартинюк 27 червня 2020, 12:35
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Окупантів Донбасу довелось утихомирювати вогнем

Представники ООС розповіли про втрати, які понесла ворожа сторона. 

Новину передає «Преса України».

За даними прес-служби ООС, 26 червня окупанти Кремля 9 разів відкривали вогонь. Українські захисники батьківщини дали гідну відсіч. В результаті окупанти притихли, втративши одну одиницю живої сили. Ще двоє бойовиків поранено.

Серед представників ООС один захисник отримав поранення.

«Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська два рази порушили режим припинення вогню, зокрема і з озброєння забороненого до використання», - йдеться у повідомленні.

Українська сторона знову дала гідну відповідь. На щастя, обійшлось без жертв та поранених збоку українських захисників.

 

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