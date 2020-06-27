Окупантів Донбасу довелось утихомирювати вогнем

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Представники ООС розповіли про втрати, які понесла ворожа сторона.
Новину передає «Преса України».
За даними прес-служби ООС, 26 червня окупанти Кремля 9 разів відкривали вогонь. Українські захисники батьківщини дали гідну відсіч. В результаті окупанти притихли, втративши одну одиницю живої сили. Ще двоє бойовиків поранено.
Серед представників ООС один захисник отримав поранення.
«Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська два рази порушили режим припинення вогню, зокрема і з озброєння забороненого до використання», - йдеться у повідомленні.
Українська сторона знову дала гідну відповідь. На щастя, обійшлось без жертв та поранених збоку українських захисників.
12:06: Нова кохана Віктора Павліка звернулась до ексдружини співака
11:17: Стало відомо, скільки заробляють інстаграм-блогери під час пандемії
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