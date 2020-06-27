Нова кохана Віктора Павліка звернулась до ексдружини співака

Аня Мартинюк 27 червня 2020, 12:06

26-річна Катерина Реп’яхова заявила, що їй ні за що вибачатися перед Ларисою Созаєвою та її онкохворим сином Павлом.

Новину передає «Преса України».

За даними видання theLime, новоспечена дружина народного артиста України Віктора Павлика, 26-річна Катерина Реп’яхова звернулася до колишньої, 3-ї дружини співака. Мова йде про Ларису Созаєву, яка напередодні зажадала вибачень від дівчини перед онкохворим сином.

«За що вибачатися? За те, що я сказала, що Віктор турботливий батько? За правду? Батька, який допомагає їм, який робить все, щоб їм було максимально комфортно, який все оплачує, який одягає їх, взуває та годує. Як мінімум, людина могла б бути вдячною за це. Є багато випадків, коли діти хворіють, і у них грошей нема ні на що. Я розумію, вона у важкій ситуації, при цьому у неї є всі умови для того, щоб переживати це максимально комфортно. І все це завдяки Віктору», - заявила Реп’яхова.

Також вона порадила колишній дружині Павлика знайти психотерапевта й довести, що вона дійсно принижує Созаєву та сина Павла. Раніше Созаєва заявляла, що Реп’яхова робить усе, аби «їх принизити та добити».