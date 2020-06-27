Стало відомо, скільки заробляють інстаграм-блогери під час пандемії

Аня Мартинюк 27 червня 2020, 11:17

Як виявилось, карантин не завадив любителям робити фото та текстові пости заробляти під час карантинних обмежень.

Новину передає «Преса України».

Нове дослідження американської компанії Nielsen показало, що попри складні обставини, викликані пандемією коронавірусу, інтернет-блогери не припинили багато заробляти. Так, споживачі почали менше відвідувати фізичні магазини й почали надавати перевагу покупкам онлайн.

Для прикладу було наведено інформацію про трафік відомих інстаграм-блогерів у лютому та березні 2020 року. Так, представниця індустрії краси The Holistic Enchilada, темою якої є волосся і все, що з ним пов’язано, мала під час пандемії середньомісячний трафік 157 500 відвідувачів. Її середньомісячний дохід склав 4500 доларів США. Середній час роботи в блозі становить 30 годин на тиждень.

Тим часом блогер Swoodson Says, тема якої - шиття, ручна вишивка, мала середньомісячний трафік - 173 000 відвідувачів. Її середньомісячний дохід становив 4450 доларів США. Середній час роботи в блозі - 20 годин на тиждень.

Блогер WildJunket, яка віщає про туризм, сімейні подорожі, витрачає на блог 30 годин на тиждень. Її середнійй щомісячний трафік становить 140 000 переглядів, а дохід 2500 доларів.

Також зазначається, що для деяких блогерів місячний дохід може становити всього 100, 700 чи 1000 доларів.