Громадський транспорт знову можуть закрити – Шмигаль

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Голова уряду попередив, що зі зростанням випадків захворювання на коронавірус збільшується ймовірність того, що українці знову не зможуть користуватися громадським транспортом.
Новину передає «Преса України».
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зробив важливу заяву. За його словами, українці знову можуть стикнутись з тим, що громадський транспорт стане їм не доступним.
В новому інтерв'ю для BBC News Україна він зазначив, що в Україні спостерігається збільшення кількості хворих на коронавірус.
«Є зростання кількості хворих. Щодо закриття транспорту - це можливо в деяких містах і областях. Не виключено, що в окремих містах чи областях доведеться за рішенням місцевих комісій повернутися до закриття транспорту», - заявив він.
За його словами, якщо ситуація вимагатиме, то уряд рекомендуватиме введення карантину на державному рівні. Як повідомлялось раніше, станом на 27 червня в Україні 42 065 випадків захворювання на коронавірус.
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