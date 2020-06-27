Громадський транспорт знову можуть закрити – Шмигаль

Аня Мартинюк 27 червня 2020, 10:38

Голова уряду попередив, що зі зростанням випадків захворювання на коронавірус збільшується ймовірність того, що українці знову не зможуть користуватися громадським транспортом.

Новину передає «Преса України».

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зробив важливу заяву. За його словами, українці знову можуть стикнутись з тим, що громадський транспорт стане їм не доступним.

В новому інтерв'ю для BBC News Україна він зазначив, що в Україні спостерігається збільшення кількості хворих на коронавірус.

«Є зростання кількості хворих. Щодо закриття транспорту - це можливо в деяких містах і областях. Не виключено, що в окремих містах чи областях доведеться за рішенням місцевих комісій повернутися до закриття транспорту», - заявив він.

За його словами, якщо ситуація вимагатиме, то уряд рекомендуватиме введення карантину на державному рівні. Як повідомлялось раніше, станом на 27 червня в Україні 42 065 випадків захворювання на коронавірус.