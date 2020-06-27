Зеленський назвав Третьякову можливою причиною провалу «Слуги народу» на місцевих виборах 10:06
Синоптик представила українцям новий прогноз на вихідні 08:57
Чорногорія перемогла COVID-19 та повернулась до жорсткого карантину 08:21
У Рунеті показали, як проходить голосування за Путіна - вічного президента 07:07
ВООЗ назвала суму, необхідну для запуску антикоронавірусної вакцини 06:36
Відомий російський артист потрапив у психіатричну лікарню 15:27
В Україні знизилася летальність від коронавірусу – Степанов 14:10
Карантин не завадив колишній дружині Хомутинника літати на шопінг у Німеччину 13:17
На хабарі затримали губернатора Кіровоградської області 12:15
Вирвати язик - Ляшко розкритикував депутата Третьякову за «неякісних дітей» 10:55
Стерилізація безробітних та неякісні діти – Авторку цих слів ще не покарали 10:09
Новий рекорд за кількістю хворих – Коронавірус активно шириться Україною 09:27
Про це заявила сама авторка слів про низькоякісних дітей в Україні.
Новину передає «Преса України».
Президент України Володимир Зеленський відреагував на скандал з представницею партії «Слуга народу» Галиною Третьяковою. Остання, як відомою, стала авторкою слів про низькоякісних дітей та необхідність стерилізувати малозабезпечених.
Як відомо, Галина Третьякова заявила, що стала жертвою булінгу, однак, запевнила, що «тримається» завдяки підтримці близьких та президента. Як виявилось, реакція лідера країни Володимира Зеленського була зовсім іншою.
«Він сказав, що я торпеда, і звичайно що я можу впливати на те, що можемо програти місцеві вибори», - прокоментувала жінка.
Нагадаємо, раніше політик Олег Ляшко закликав «вирвати язика» Третьяковій та забрати у неї мандат за гучне висловлювання.
10:06: Зеленський назвав Третьякову можливою причиною провалу «Слуги народу» на місцевих виборах
08:57: Синоптик представила українцям новий прогноз на вихідні
08:21: Чорногорія перемогла COVID-19 та повернулась до жорсткого карантину
07:07: У Рунеті показали, як проходить голосування за Путіна - вічного президента
06:36: ВООЗ назвала суму, необхідну для запуску антикоронавірусної вакцини
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.