Зеленський назвав Третьякову можливою причиною провалу «Слуги народу» на місцевих виборах

Аня Мартинюк 27 червня 2020, 10:06

Про це заявила сама авторка слів про низькоякісних дітей в Україні.

Новину передає «Преса України».

Президент України Володимир Зеленський відреагував на скандал з представницею партії «Слуга народу» Галиною Третьяковою. Остання, як відомою, стала авторкою слів про низькоякісних дітей та необхідність стерилізувати малозабезпечених.

Як відомо, Галина Третьякова заявила, що стала жертвою булінгу, однак, запевнила, що «тримається» завдяки підтримці близьких та президента. Як виявилось, реакція лідера країни Володимира Зеленського була зовсім іншою.

«Він сказав, що я торпеда, і звичайно що я можу впливати на те, що можемо програти місцеві вибори», - прокоментувала жінка.

Нагадаємо, раніше політик Олег Ляшко закликав «вирвати язика» Третьяковій та забрати у неї мандат за гучне висловлювання.