В Україні 948 нових випадків COVID-19 та 24 смерті

Аня Мартинюк 27 червня 2020, 09:36

В МОЗ представили свіжі дані щодо кількості хворих на коронавірус в областях країни. Тим часом у РНБО представили статистику смертності від коронавірусу в областях.

Новину передає «Преса України».

За даними МОЗ, в Україні виявлено 948 нових хворих на COVID-19. Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків захворювання становить 42 065 осіб. З них 1110 людей померли та 18 701 людина одужала.

У столиці України 4866 випадків захворювання, в Київській області - 2469 випадків. До слова, у Києві померли 102 людини. За минулу добу в Україні від коронавірусу померли 24 людини, одужали 402 людини. Інтерактивну карту щодо смертності від коронавірусу представили на сайті РНБО.

Тим часом ситуація щодо кількості виявлених хворих в інших областях наступна.

Вінницька область — 1811 випадків;

Волинська область — 2161 випадок;

Дніпропетровська область — 1087 випадків;

Донецька область — 415 випадків;

Житомирська область — 1371 випадок;

Закарпатська область — 2640 випадків;

Запорізька область — 565 випадків;

Івано-Франківська область — 2253 випадки;

Кіровоградська область — 642 випадки;

Київська область — 2469 випадків;

Львівська область — 5004 випадки;

Луганська область — 76 випадків;

Миколаївська область — 392 випадки;

Одеська область — 1567 випадків;

Полтавська область — 309 випадків;

Рівненська область — 3475 випадків;

Сумська область — 287 випадків;

Тернопільська область — 1876 випадків;

Харківська область — 2046 випадків;

Херсонська область — 191 випадок;

Хмельницька область — 777 випадків;

Чернівецька область — 4631 випадок;

Черкаська область — 635 випадків;

Чернігівська область — 519 випадків.

До слова, з початку року було перевірено 86 359 повідомлень про підозру захворювання на коронавірус.