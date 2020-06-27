В Україні 948 нових випадків COVID-19 та 24 смерті

Синоптик представила українцям новий прогноз на вихідні 08:57
Чорногорія перемогла COVID-19 та повернулась до жорсткого карантину 08:21
У Рунеті показали, як проходить голосування за Путіна - вічного президента 07:07
ВООЗ назвала суму, необхідну для запуску антикоронавірусної вакцини 06:36
Відомий російський артист потрапив у психіатричну лікарню 15:27
В Україні знизилася летальність від коронавірусу – Степанов 14:10
Карантин не завадив колишній дружині Хомутинника літати на шопінг у Німеччину 13:17
На хабарі затримали губернатора Кіровоградської області 12:15
Вирвати язик - Ляшко розкритикував депутата Третьякову за «неякісних дітей» 10:55
Стерилізація безробітних та неякісні діти – Авторку цих слів ще не покарали 10:09
Новий рекорд за кількістю хворих – Коронавірус активно шириться Україною 09:27
Стопами Порошенка – Зеленський прикрився ботами та вбивцями 08:52
Транснаціональний гігант IKEA знищує по дереву в секунду – письменник 08:07
В МОЗ представили свіжі дані щодо кількості хворих на коронавірус в областях країни. Тим часом у РНБО представили статистику смертності від коронавірусу в областях.
Новину передає «Преса України».
За даними МОЗ, в Україні виявлено 948 нових хворих на COVID-19. Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків захворювання становить 42 065 осіб. З них 1110 людей померли та 18 701 людина одужала.
У столиці України 4866 випадків захворювання, в Київській області - 2469 випадків. До слова, у Києві померли 102 людини. За минулу добу в Україні від коронавірусу померли 24 людини, одужали 402 людини. Інтерактивну карту щодо смертності від коронавірусу представили на сайті РНБО.
Тим часом ситуація щодо кількості виявлених хворих в інших областях наступна.
Вінницька область — 1811 випадків;
Волинська область — 2161 випадок;
Дніпропетровська область — 1087 випадків;
Донецька область — 415 випадків;
Житомирська область — 1371 випадок;
Закарпатська область — 2640 випадків;
Запорізька область — 565 випадків;
Івано-Франківська область — 2253 випадки;
Кіровоградська область — 642 випадки;
Київська область — 2469 випадків;
Львівська область — 5004 випадки;
Луганська область — 76 випадків;
Миколаївська область — 392 випадки;
Одеська область — 1567 випадків;
Полтавська область — 309 випадків;
Рівненська область — 3475 випадків;
Сумська область — 287 випадків;
Тернопільська область — 1876 випадків;
Харківська область — 2046 випадків;
Херсонська область — 191 випадок;
Хмельницька область — 777 випадків;
Чернівецька область — 4631 випадок;
Черкаська область — 635 випадків;
Чернігівська область — 519 випадків.
До слова, з початку року було перевірено 86 359 повідомлень про підозру захворювання на коронавірус.
08:57: Синоптик представила українцям новий прогноз на вихідні
08:21: Чорногорія перемогла COVID-19 та повернулась до жорсткого карантину
07:07: У Рунеті показали, як проходить голосування за Путіна - вічного президента
06:36: ВООЗ назвала суму, необхідну для запуску антикоронавірусної вакцини
15:27: Відомий російський артист потрапив у психіатричну лікарню
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.