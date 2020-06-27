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Наталія Діденко розповіла, що в частині областей буде сухо, інші ж продовжить заливати дощем.
Новину передає «Преса України».
Синоптик Наталія Діденко розповіла, якою буде погода у вихідні. 27-28 червня на Заході пройдуть місцями короткочасні дощі та грози. У Карпатах можливі шквали та град.
«Температура повітря на Заході України протягом суботи на День Конституції +23+28 градусів», - відзначила вона.
27 червня більшість областей країни матиме суху погоду, однак, локальні дощі можливі на Сумщині та Полтавщині. 28 червня грози, окрім західних областей, пройдуть в північних та подекуди в центральних областях. Стовпчики термометрів покажуть +26+32 градуси. У Києві температура повітря складе +28+30 градусів.
08:57: Синоптик представила українцям новий прогноз на вихідні
08:21: Чорногорія перемогла COVID-19 та повернулась до жорсткого карантину
07:07: У Рунеті показали, як проходить голосування за Путіна - вічного президента
06:36: ВООЗ назвала суму, необхідну для запуску антикоронавірусної вакцини
15:27: Відомий російський артист потрапив у психіатричну лікарню
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