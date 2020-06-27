Синоптик представила українцям новий прогноз на вихідні

Аня Мартинюк 27 червня 2020, 08:57

Наталія Діденко розповіла, що в частині областей буде сухо, інші ж продовжить заливати дощем.

Новину передає «Преса України».

Синоптик Наталія Діденко розповіла, якою буде погода у вихідні. 27-28 червня на Заході пройдуть місцями короткочасні дощі та грози. У Карпатах можливі шквали та град.

«Температура повітря на Заході України протягом суботи на День Конституції +23+28 градусів», - відзначила вона.

27 червня більшість областей країни матиме суху погоду, однак, локальні дощі можливі на Сумщині та Полтавщині. 28 червня грози, окрім західних областей, пройдуть в північних та подекуди в центральних областях. Стовпчики термометрів покажуть +26+32 градуси. У Києві температура повітря складе +28+30 градусів.