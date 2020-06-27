Чорногорія перемогла COVID-19 та повернулась до жорсткого карантину

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Стало відомо, які обмеження знову діятимуть в туристичній країні.
Новину передає «Преса України».
За даними видання Reuters, уряд Чорногорії вирішив повернутися до обмежень, які раніше були введені у зв’язку з пандемією коронавірусу. Так, тепер знову будуть заборонені спортивні змагання і тренування, громадські збори на відкритому повітрі, богослужіння поза церков.
Під час похорону на кладовищах дозволено бути лише родичам померлого. У деяких муніципалітетах діятиме комендантська година з 18:00 до 5:00.
Нагадаємо, Чорногорія заявила про перемогу над коронавірусом 25 травня. Тепер в країні знову фіксують випадки зараження. Станом на 27 червня кількість хворих становить 439 осіб. З них 9 померли.
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