Україна - частина Росії – Вассерман

Аня Мартинюк 27 червня 2020, 07:46

Анатолій Вассерман вкотре зробив заяву в стилі російської пропаганди.

Новину передає «Преса України».

Відомий ерудит та прихильник Володимира Путіна Анатолій Вассерман дав свіже інтерв’ю виданню «Украина.ру», в якому вкотре озвучив свої проросійські погляди. Він також відповів на запитання, чому кожен президент України діє проти свого народу.

«Україна - частина Росії, а український народ - частина російського народу ... Тому кожен, хто хоче значитися керівником хоча б формально незалежної України, змушений діяти проти більшості своїх співгромадян», - заявив він.

Вассерман також навів результати соцдослідження, яке у 2008 році провела американська компанія Gallup. Мова йде про те, що 83% громадян України вважають рідною мовою російську.