Україна - частина Росії – Вассерман

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Анатолій Вассерман вкотре зробив заяву в стилі російської пропаганди.
Новину передає «Преса України».
Відомий ерудит та прихильник Володимира Путіна Анатолій Вассерман дав свіже інтерв’ю виданню «Украина.ру», в якому вкотре озвучив свої проросійські погляди. Він також відповів на запитання, чому кожен президент України діє проти свого народу.
«Україна - частина Росії, а український народ - частина російського народу ... Тому кожен, хто хоче значитися керівником хоча б формально незалежної України, змушений діяти проти більшості своїх співгромадян», - заявив він.
Вассерман також навів результати соцдослідження, яке у 2008 році провела американська компанія Gallup. Мова йде про те, що 83% громадян України вважають рідною мовою російську.
07:07: У Рунеті показали, як проходить голосування за Путіна - вічного президента
06:36: ВООЗ назвала суму, необхідну для запуску антикоронавірусної вакцини
15:27: Відомий російський артист потрапив у психіатричну лікарню
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