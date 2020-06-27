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Так звані виборчі дільниці влаштували в автомобілях чи кущах.
Новину передає «Преса України».
У Росії з 25 червня проходить голосування за конституційні поправки. А саме про те, щоб обнулити президентські терміни Володимира Путіна. Це означає, що Путіну збираються дозволити бути президентом до 2036 року.
У Рунеті тим часом розповіли, чим голосування особливе. Зокрема, інтернет-спільнота активно жартує, що можна проголосувати негативно, а голос все одно зарахують на користь Путіна, що спостерігається на кожних виборах в РФ.
До слова, виборчі дільниці організували у найнеочікуваніших місцях. Зокрема, проголосувати можна на «авто-дільниці», а саме біля багажника автомобіля. Деякі «дільниці» організували прямо у кущах. Також росіяни голосують онлайн. До слова, це не заважає їм проголосувати згодом на так званій дільниці.
Участок для самостоятельного голосования в кустах. pic.twitter.com/yCQVdXprAI— Andrey Zakharov (@skazal_on) June 25, 2020
Первый день голосования по поправкам в Конституции России получился незабываемым. Выяснилось, что голосовать можно, где угодно и как угодно. И прогресс тут ни при чём. Потому что голоса избиратели отдавали на пнях, лавочках, в багажниках машин, автобусах и чистых полях. pic.twitter.com/r5OhbpMyfd— ROMB (@romb_news) June 26, 2020
У Рунеті тим часом висміюють голосування, результат якого очевидний.
Это путинское «голосование» по конституционным поправкам - это просто какой-то невиданный доселе цирк с конями. Участвовать в подобном цирке - себя не уважать: pic.twitter.com/nYRLWf6o7G— Μuд Ρöuccu (@Fake_MIDRF) June 26, 2020
Голосування проходитиме до 1 липня.
07:07: У Рунеті показали, як проходить голосування за Путіна - вічного президента
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15:27: Відомий російський артист потрапив у психіатричну лікарню
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