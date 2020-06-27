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У Рунеті показали, як проходить голосування за Путіна - вічного президента

Аня Мартинюк 27 червня 2020, 07:07
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У Рунеті показали, як проходить голосування за Путіна - вічного президента

Так звані виборчі дільниці влаштували в автомобілях чи кущах.

Новину передає «Преса України».

У Росії з 25 червня проходить голосування за конституційні поправки. А саме про те, щоб обнулити президентські терміни Володимира Путіна. Це означає, що Путіну збираються дозволити бути президентом до 2036 року. 

У Рунеті тим часом розповіли, чим голосування особливе. Зокрема, інтернет-спільнота активно жартує, що можна проголосувати негативно, а голос все одно зарахують на користь Путіна, що спостерігається на кожних виборах в РФ.

До слова, виборчі дільниці організували у найнеочікуваніших місцях. Зокрема, проголосувати можна на «авто-дільниці», а саме біля багажника автомобіля. Деякі «дільниці» організували прямо у кущах. Також росіяни голосують онлайн. До слова, це не заважає їм проголосувати згодом на так званій дільниці.

У Рунеті тим часом висміюють голосування, результат якого очевидний.

Голосування проходитиме до 1 липня.

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