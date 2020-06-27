У Рунеті показали, як проходить голосування за Путіна - вічного президента 07:07
ВООЗ назвала суму, необхідну для запуску антикоронавірусної вакцини 06:36
Відомий російський артист потрапив у психіатричну лікарню 15:27
В Україні знизилася летальність від коронавірусу – Степанов 14:10
Карантин не завадив колишній дружині Хомутинника літати на шопінг у Німеччину 13:17
На хабарі затримали губернатора Кіровоградської області 12:15
Вирвати язик - Ляшко розкритикував депутата Третьякову за «неякісних дітей» 10:55
Стерилізація безробітних та неякісні діти – Авторку цих слів ще не покарали 10:09
Новий рекорд за кількістю хворих – Коронавірус активно шириться Україною 09:27
Стопами Порошенка – Зеленський прикрився ботами та вбивцями 08:52
Транснаціональний гігант IKEA знищує по дереву в секунду – письменник 08:07
Зеленський пообіцяв відновити зруйновані будинки в Івано-Франківську 07:35
Карпатський ліс не для стільців IKEA – Шведська компанія відреагувала на незаконну вирубку лісів 15:07
У Харкові майже до смерті побили члена партії Шарія – Від Зеленського чекають відео 14:39
Мова йде про декілька десятків мільярдів.
Новину передає «Преса України».
У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) заявили, що прискорена розробка, тестування та виробництво вакцини від коронавірусу потребує чималих грошей. Мова йде про близько 31 мільярд доларів.
У ВООЗ додали, що $3,4 млрд уже вкладені в розробку препаратів. Ще $27,9 млрд треба буде витратити протягом найближчого року, з них $14 млрд підуть на невідкладні потреби.
«Хоча ці цифри виглядають великими, але це не той випадок, коли ми думаємо про альтернативу. Якщо ми витратимо мільярди зараз, то згодом ми уникнемо витрат в трильйони», - прокоментувала спецпредставник проекту Access to COVID-19 Tools Нгозі Оконджо-Івеала.
Також відомо, що випробування вакцини відбудеться в країнах з низьким і середнім рівнем доходів.
07:07: У Рунеті показали, як проходить голосування за Путіна - вічного президента
06:36: ВООЗ назвала суму, необхідну для запуску антикоронавірусної вакцини
15:27: Відомий російський артист потрапив у психіатричну лікарню
14:10: В Україні знизилася летальність від коронавірусу – Степанов
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.