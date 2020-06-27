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ВООЗ назвала суму, необхідну для запуску антикоронавірусної вакцини

Аня Мартинюк 27 червня 2020, 06:36
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ВООЗ назвала суму, необхідну для запуску антикоронавірусної вакцини

Мова йде про декілька десятків мільярдів.

Новину передає «Преса України».

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) заявили, що прискорена розробка, тестування та виробництво вакцини від коронавірусу потребує чималих грошей. Мова йде про близько 31 мільярд доларів.

У ВООЗ додали, що $3,4 млрд уже вкладені в розробку препаратів. Ще $27,9 млрд треба буде витратити протягом найближчого року, з них $14 млрд підуть на невідкладні потреби.

«Хоча ці цифри виглядають великими, але це не той випадок, коли ми думаємо про альтернативу. Якщо ми витратимо мільярди зараз, то згодом ми уникнемо витрат в трильйони», - прокоментувала спецпредставник проекту Access to COVID-19 Tools Нгозі Оконджо-Івеала.

Також відомо, що випробування вакцини відбудеться в країнах з низьким і середнім рівнем доходів.

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