Відомий російський артист потрапив у психіатричну лікарню

Аня Мартинюк 26 червня 2020, 15:27

73-річного Барі Алібасов термінового госпіталізували.

Новину передає «Преса України».

Заслужений артист Росії і продюсер Барі Алібасов, як зазначає телеграм-канал Mash, потрапив у психіатричну лікарню. Відомо, що останнім часом 73-річний Алібасов лікувався у Москві.

26 червня швидка забрала його в психіатричну лікарню через нестабільний стан на тлі прийнятих ним препаратів.

До слова, раніше Алібасов отримав опіки стравоходу, випивши засіб для очищення труб "Кріт». За попередніми даними, він переплутав його з соком.