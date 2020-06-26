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Відомий російський артист потрапив у психіатричну лікарню

Аня Мартинюк 26 червня 2020, 15:27
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Відомий російський артист потрапив у психіатричну лікарню

73-річного Барі Алібасов термінового госпіталізували.

Новину передає «Преса України». 

Заслужений артист Росії і продюсер Барі Алібасов, як зазначає телеграм-канал Mash, потрапив у психіатричну лікарню. Відомо, що останнім часом 73-річний Алібасов лікувався у Москві.

26 червня швидка забрала його в психіатричну лікарню через нестабільний стан на тлі прийнятих ним препаратів.

До слова, раніше Алібасов отримав опіки стравоходу, випивши засіб для очищення труб "Кріт». За попередніми даними, він переплутав його з соком.

 

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