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73-річного Барі Алібасов термінового госпіталізували.
Новину передає «Преса України».
Заслужений артист Росії і продюсер Барі Алібасов, як зазначає телеграм-канал Mash, потрапив у психіатричну лікарню. Відомо, що останнім часом 73-річний Алібасов лікувався у Москві.
26 червня швидка забрала його в психіатричну лікарню через нестабільний стан на тлі прийнятих ним препаратів.
До слова, раніше Алібасов отримав опіки стравоходу, випивши засіб для очищення труб "Кріт». За попередніми даними, він переплутав його з соком.
15:27: Відомий російський артист потрапив у психіатричну лікарню
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