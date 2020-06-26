Побитий представник партії Шарія може осліпнути

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28-річному Микиті Роженку почали збирати кошти на операцію.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 26 червня, Анатолій Шарій повідомив про старт збору коштів для лікування 28-річного представника його партії Микити Роженка. Як відомо, чоловіку погрожували начальник штабу Нацкорпусу Максим Жорин і глава Нацкорпусу Харкова Костянтин Нємічєв. В результаті невідомі напали на нього та побили битами.
За словами Шарія, Микита чудом вижив, він у свідомості. На жаль, є ризик, що він втратить зір.
«Найголовніша проблема - переломи кісток черепа, може бути сліпота. Але ми цього не допустимо і проведемо кращу операцію в кращій клініці Європи», - зазначив Шарій.
До слова, президент України Володимир Зеленський не відреагував на інцидент попри активне поширення повідомлень про потерпілого та його фото у соцмережах лідера країни.
15:27: Відомий російський артист потрапив у психіатричну лікарню
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