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У Голлівуді знімуть фільм з актрисою-роботом

Аня Мартинюк 26 червня 2020, 14:35
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У Голлівуді знімуть фільм з актрисою-роботом

Для зйомок у стрічці ще не запросили реальних зірок.

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 26 червня, стало відомо, що головну роль у майбутньому науково-фантастичному фільмі на суму 70 мільйонів доларів США дали гуманоїдному роботу на ім'я Еріка. Про це повідомляє The Hollywood Reporter. 

Хоча фільм ще знаходиться на ранніх стадіях і ще навіть не знайшовся режисер для стрічки, сама участь незвичної актриси, запрограмованої на акторські навички та міміку, є визначальною.

Продюсер Сем Хозе розповів, що Еріка не має життєвого досвіду. Вона була створена з нуля, щоб зіграти роль. Фахівцям довелося моделювати її рухи та емоції. Очікується, що фільм буде знятий у наступному році.

  

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