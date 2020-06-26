У Голлівуді знімуть фільм з актрисою-роботом

Аня Мартинюк 26 червня 2020, 14:35

Для зйомок у стрічці ще не запросили реальних зірок.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 червня, стало відомо, що головну роль у майбутньому науково-фантастичному фільмі на суму 70 мільйонів доларів США дали гуманоїдному роботу на ім'я Еріка. Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Хоча фільм ще знаходиться на ранніх стадіях і ще навіть не знайшовся режисер для стрічки, сама участь незвичної актриси, запрограмованої на акторські навички та міміку, є визначальною.

Продюсер Сем Хозе розповів, що Еріка не має життєвого досвіду. Вона була створена з нуля, щоб зіграти роль. Фахівцям довелося моделювати її рухи та емоції. Очікується, що фільм буде знятий у наступному році.