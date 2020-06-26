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В Україні знизилася летальність від коронавірусу – Степанов

Аня Мартинюк 26 червня 2020, 14:10
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В Україні знизилася летальність від коронавірусу – Степанов

Максим Степанов порівняв показник летальності від коронавірусу з показником США, Німеччини та Франції.

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 26 червня, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов виступив на брифінгу. Так, він зробив важливу заяву щодо ситуації з коронавірусом в Україні. За його словами, станом на кінець червня летальність від інфекції в країні складає 2,6%.

Це найнижчий показник, порівняноо з іншими країнами. Степанов додав, що у США показник складає 5%, Німеччині - 4%, Франції - 18%.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували рекордну кількість хворих на коронавірус - 1 109 осіб. Загальна кількість хворих становить 41 117 осіб.

 

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