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Максим Степанов порівняв показник летальності від коронавірусу з показником США, Німеччини та Франції.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 26 червня, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов виступив на брифінгу. Так, він зробив важливу заяву щодо ситуації з коронавірусом в Україні. За його словами, станом на кінець червня летальність від інфекції в країні складає 2,6%.
Це найнижчий показник, порівняноо з іншими країнами. Степанов додав, що у США показник складає 5%, Німеччині - 4%, Франції - 18%.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували рекордну кількість хворих на коронавірус - 1 109 осіб. Загальна кількість хворих становить 41 117 осіб.
15:27: Відомий російський артист потрапив у психіатричну лікарню
14:10: В Україні знизилася летальність від коронавірусу – Степанов
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