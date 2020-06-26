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В Україні скоротилося виробництво хліба

Аня Мартинюк 26 червня 2020, 13:40
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В Україні скоротилося виробництво хліба

У Держстаті представили свіжу статистику щодо виробництва хліба в Україні. 

Новину передає «Преса України». 

За даними Державної служби статистики, за п’ять місяців поточного року українські виробники виготовили 314,5 тис. тонн хліба та хлібобулочних виробів. Це на 13,8% менше, порівняно з аналогічним періодом 2019 року.

Так, пшеничного хліба було вироблено 127,1 тис. тонн, що на 14,5% менше.

Також зазначається, що у травні підприємства виробили 61,7 тис. тонн хліба та хлібобулочних виробів нетривалого зберігання, що на 15,6% менше за аналогічний період попереднього року.

 

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