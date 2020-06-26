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Жінка попри пандемію вирішила запастись обновками в Dolce & Gabbana, Louis Vuitton і CHANEL.
Новину передає «Преса України».
Журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" повідомили, що під час карантину, коли авіасполучення були припинені, впливовим людям все ж вдавалося задовольняти свої потреби. Зокрема, вилітати за кордон.
Дружина колишнього нардепа Віталія Хомутинника, Світлана, у червні відправилась на вісім днів в Німеччину на шопінг. Відомо, що 9 червня в "Бориспіль" з Франкфурта прилетів літак Віталія Хомутинника.
«У Німеччині вона, ймовірно, була на шопінг, так як хтось із персоналу підвіз до машини і розвантажував пакети елітних брендів з трьох візків для транспортування багажу», - відзначають журналісти.
Так, вони помітили пакунки брендів Dolce & Gabbana, Louis Vuitton і CHANEL.
13:17: Карантин не завадив колишній дружині Хомутинника літати на шопінг у Німеччину
12:15: На хабарі затримали губернатора Кіровоградської області
10:55: Вирвати язик - Ляшко розкритикував депутата Третьякову за «неякісних дітей»
10:09: Стерилізація безробітних та неякісні діти – Авторку цих слів ще не покарали
09:27: Новий рекорд за кількістю хворих – Коронавірус активно шириться Україною
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