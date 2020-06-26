Карантин не завадив колишній дружині Хомутинника літати на шопінг у Німеччину

Аня Мартинюк 26 червня 2020, 13:17

Жінка попри пандемію вирішила запастись обновками в Dolce & Gabbana, Louis Vuitton і CHANEL.

Новину передає «Преса України».

Журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" повідомили, що під час карантину, коли авіасполучення були припинені, впливовим людям все ж вдавалося задовольняти свої потреби. Зокрема, вилітати за кордон.

Дружина колишнього нардепа Віталія Хомутинника, Світлана, у червні відправилась на вісім днів в Німеччину на шопінг. Відомо, що 9 червня в "Бориспіль" з Франкфурта прилетів літак Віталія Хомутинника.

«У Німеччині вона, ймовірно, була на шопінг, так як хтось із персоналу підвіз до машини і розвантажував пакети елітних брендів з трьох візків для транспортування багажу», - відзначають журналісти.

Так, вони помітили пакунки брендів Dolce & Gabbana, Louis Vuitton і CHANEL.