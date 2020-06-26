У Дніпрі потяг збив коляску з маленькою дитиною

Аня Мартинюк 26 червня 2020, 12:44

На щастя, півторарічна дівчинка вижила, однак отримала серйозні травми.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 червня, стало відомо, що у Дніпрі потяг наїхав на коляску, в якій перебувала півторарічна дівчинка. Інцидент трапився днем раніше ввечері. Правоохоронці встановили, що бабуся дівчинки перетягувала коляску через колії й в якийсь момент з-за повороту показався ремонтний потяг.

Жінка вберегла себе, однак, забрати коляску з колій не змогла. Машиніст намагався гальмувати та марно, потяг все-одно наїхав на коляску. Бабуся забрала травмовану дитину та втекла, залишивши особисті речі.

За даними «Дніпро оперативний», поліція знайшла жінку в одному з будинків на вулиці Льотчиків. Як зазначається, все обличчя дівчинки було у крові. Поліція забрала дитину у лікарню, де медики розповіли, що потерпіла має перелом верхньої щелепи і вибиті зуби. Наразі вона у реанімації.

В лікарні знаходяться батьки дитини. Поліція з’ясовує усі обставини події.