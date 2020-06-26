На хабарі затримали губернатора Кіровоградської області

Аня Мартинюк 26 червня 2020, 12:15

Андрію Балоню принесли у сумці частину з 1,8-мільйонного хабара.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 червня, стало відомо, що днем раніше Кабмін звільнив губернатора Кіровоградської області Андрія Балона, а вже ввечері СБУ і НАБУ затримала його під час отримання хабара.

Затримання відбулось у його власному будинку. Він отримав 250 тисяч гривень з 1,8-мільйонного хабара. Цю суму, як зазначають у НАБУ, вимагали чиновники. Борислав Береза відзначив тим часом, що гроші Балон вимагав від начальника Держспоживслужби за збереження його на посаді.

За даними журналістів «Страни», Андрій Балон - уродженець Львівщини. Був міліціонером та головою слідчого управління в Полтавській області. Також Балон був членом БПП.