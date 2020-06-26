США здивували статистикою щодо коронавірусу

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У Штатах зафіксували рекорд – понад 36 000 нових випадків захворювання на коронавірус.
Новину передає «Преса України».
США продовжують тримати лідерство за кількістю хворих та померлих від коронавірусу. Станом на 26 червня тут 2 504 676 випадків захворювання, з яких 126 785 завершились летально.
Варто зазначити, що у середу, 24 червня, Штати встановили добовий рекорд, зафіксувавши понад 36 000 нових випадків захворювання.
«Люди отримали самовдоволення. І воно повертається і кусає нас, відверто кажучи», - прокоментував ситуацію Марк Бум, генеральний директор лікарні у Х'юстоні.
Експерти в галузі охорони здоров'я зазначають, що спалахи – це результат послаблення карантину.
12:15: На хабарі затримали губернатора Кіровоградської області
10:55: Вирвати язик - Ляшко розкритикував депутата Третьякову за «неякісних дітей»
10:09: Стерилізація безробітних та неякісні діти – Авторку цих слів ще не покарали
09:27: Новий рекорд за кількістю хворих – Коронавірус активно шириться Україною
08:52: Стопами Порошенка – Зеленський прикрився ботами та вбивцями
08:07: Транснаціональний гігант IKEA знищує по дереву в секунду – письменник
07:35: Зеленський пообіцяв відновити зруйновані будинки в Івано-Франківську
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