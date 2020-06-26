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США здивували статистикою щодо коронавірусу

Аня Мартинюк 26 червня 2020, 11:37
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США здивували статистикою щодо коронавірусу

У Штатах зафіксували рекорд – понад 36 000 нових випадків захворювання на коронавірус.

Новину передає «Преса України». 

США продовжують тримати лідерство за кількістю хворих та померлих від коронавірусу. Станом на 26 червня тут 2 504 676 випадків захворювання, з яких 126 785 завершились летально.

Варто зазначити, що у середу, 24 червня, Штати встановили добовий рекорд, зафіксувавши понад 36 000 нових випадків захворювання.

«Люди отримали самовдоволення. І воно повертається і кусає нас, відверто кажучи», - прокоментував ситуацію  Марк Бум, генеральний директор лікарні у Х'юстоні.

Експерти в галузі охорони здоров'я зазначають, що спалахи – це результат послаблення карантину.  

 

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