Вирвати язик - Ляшко розкритикував депутата Третьякову за «неякісних дітей»

Аня Мартинюк 26 червня 2020, 10:55

Олег Ляшко заявив, що у «слуги народу» Галини Третьякової також треба забрати мандат.

Новину передає «Преса України».

Український політик Олег Ляшко відреагував на гучну заяву голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, народної обраниці фракції «Слуга народу» Галини Третьякової. Як відомо, жінка заявила, що у бідних людей народжуються неякісні діти, а безробітних варто стерилізувати.

За словами Ляшка, у народної обраниці схиблена логіка.

«Цій депутатці треба було не в "Слугу народу" записуватися, а в НСДАП Гітлера, який теж вважав, що слов'яни – це недораса і їх треба винищувати в концтаборах чи палити, як це відбувалося на моїй рідній Чернігівщині та по всій Україні», - написав він у соцмережі.

Також Ляшко наголосив, що варто «забрати мандат і вирвати язик, щоб не ляпала що попало!».