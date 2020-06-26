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Діти низької якості – У «Слузі народу» видали новий перл 09:26
Олег Ляшко заявив, що у «слуги народу» Галини Третьякової також треба забрати мандат.
Новину передає «Преса України».
Український політик Олег Ляшко відреагував на гучну заяву голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, народної обраниці фракції «Слуга народу» Галини Третьякової. Як відомо, жінка заявила, що у бідних людей народжуються неякісні діти, а безробітних варто стерилізувати.
За словами Ляшка, у народної обраниці схиблена логіка.
«Цій депутатці треба було не в "Слугу народу" записуватися, а в НСДАП Гітлера, який теж вважав, що слов'яни – це недораса і їх треба винищувати в концтаборах чи палити, як це відбувалося на моїй рідній Чернігівщині та по всій Україні», - написав він у соцмережі.
Також Ляшко наголосив, що варто «забрати мандат і вирвати язик, щоб не ляпала що попало!».
10:55: Вирвати язик - Ляшко розкритикував депутата Третьякову за «неякісних дітей»
10:09: Стерилізація безробітних та неякісні діти – Авторку цих слів ще не покарали
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