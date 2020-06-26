Стерилізація безробітних та неякісні діти – Авторку цих слів ще не покарали

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Діти низької якості – У «Слузі народу» видали новий перл 09:26
Депутат «Слуги народу» Галина Третьякова, яка потрапила у скандал, заявила, що з обійманої посади голови Комітету з питань соцполітики вона не піде.
Новину передає «Преса України».
Глава Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, народний депутат президентської фракції «Слуга народу» Галина Третьякова прокоментувала реакцію українців на її слова про те, що бідні українці дають неякісних дітей і варто підтримати ідею стерилізації малозабезпечених.
Як відомо, у Федерації профспілок України закликали звільнити одіозну Третьякову, яка також виступає за підвищення пенсійного віку в Україні.
На своїй сторінці у соцмережі Третьякова відзначила, що знайшлись люди, які її все ж підтримали попри гучний скандал.
«Спасибі всім за щирі слова підтримки. Вони надзвичайно важливі для мене під час організованого булінгу. Багато хто розуміє, що відбувається насправді, чому все з'явилося тільки зараз, і що я мала на увазі під час публічної зустрічі / лекції в Київській школі економіки . І ще буду мати в майбутніх лекціях, виступах, зустрічах», - зазначила вона у соцмережі.
Також Третьякова додала, що «тримається» завдяки підтримці рідних та президента Володимира Зеленського. Навіть більше, після гучного скандалу покинути місце глави Комітету з питань соцполітики вона не хоче.
«Нікуди не збираюся йти під тиском зовні. Буду робити свою справу, реалізовувати план законодавчих ініціатив (реформ), який розробляла все своє життя», - додала вона.
Нагадаємо, 24 червня в Мережі з’явилось відео, на якому Третьякова заявила, що у безробітних народжуються діти низької якості. Також жінка розповіла про ідею стерилізації громадян без працевлаштування.
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