Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • В Африці стартували перші випробування вакцини проти COVID-19
  • Новий рекорд – В Україні ще 940 людей захворіли на коронавірус
  • Перший дзвоник в Україні можуть відтермінувати

Новий рекорд за кількістю хворих – Коронавірус активно шириться Україною

Аня Мартинюк 26 червня 2020, 09:27
Версія для друку
Новий рекорд за кількістю хворих – Коронавірус активно шириться Україною

Тепер загальна кількість людей з Covid-19 становить 41 117 осіб.

Новину передає «Преса України». 

На офіційному сайті РНБО оновили статистику щодо поширення коронавірусу в Україні. За минулу добу було виявлено рекордну кількість людей з Covid-19 - 1 109 осіб. Тепер загальна кількість хворих становить 41 117 осіб. З них 1 086 людей померли. 

До слова, за останню добу від коронавірусу в Україні померли 19 людей. Крім того, 17 758 пацієнтів одужали.

Нагадаємо, в Україні продовжили карантин до 31 липня. Тим не менше, з 2 липня буде дозволена робота кінотеатрів за умови, що кількість відвідувачів становитиме 50% залу.

 

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції