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Тепер загальна кількість людей з Covid-19 становить 41 117 осіб.
Новину передає «Преса України».
На офіційному сайті РНБО оновили статистику щодо поширення коронавірусу в Україні. За минулу добу було виявлено рекордну кількість людей з Covid-19 - 1 109 осіб. Тепер загальна кількість хворих становить 41 117 осіб. З них 1 086 людей померли.
До слова, за останню добу від коронавірусу в Україні померли 19 людей. Крім того, 17 758 пацієнтів одужали.
Нагадаємо, в Україні продовжили карантин до 31 липня. Тим не менше, з 2 липня буде дозволена робота кінотеатрів за умови, що кількість відвідувачів становитиме 50% залу.
10:55: Вирвати язик - Ляшко розкритикував депутата Третьякову за «неякісних дітей»
10:09: Стерилізація безробітних та неякісні діти – Авторку цих слів ще не покарали
09:27: Новий рекорд за кількістю хворих – Коронавірус активно шириться Україною
08:52: Стопами Порошенка – Зеленський прикрився ботами та вбивцями
08:07: Транснаціональний гігант IKEA знищує по дереву в секунду – письменник
07:35: Зеленський пообіцяв відновити зруйновані будинки в Івано-Франківську
15:07: Карпатський ліс не для стільців IKEA – Шведська компанія відреагувала на незаконну вирубку лісів
14:39: У Харкові майже до смерті побили члена партії Шарія – Від Зеленського чекають відео
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