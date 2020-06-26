Новий рекорд за кількістю хворих – Коронавірус активно шириться Україною

Аня Мартинюк 26 червня 2020, 09:27

Тепер загальна кількість людей з Covid-19 становить 41 117 осіб.

Новину передає «Преса України».

На офіційному сайті РНБО оновили статистику щодо поширення коронавірусу в Україні. За минулу добу було виявлено рекордну кількість людей з Covid-19 - 1 109 осіб. Тепер загальна кількість хворих становить 41 117 осіб. З них 1 086 людей померли.

До слова, за останню добу від коронавірусу в Україні померли 19 людей. Крім того, 17 758 пацієнтів одужали.

Нагадаємо, в Україні продовжили карантин до 31 липня. Тим не менше, з 2 липня буде дозволена робота кінотеатрів за умови, що кількість відвідувачів становитиме 50% залу.