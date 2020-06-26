Стопами Порошенка – Зеленський прикрився ботами та вбивцями

Аня Мартинюк 26 червня 2020, 08:52

Інтернет-спільнота засипала президента України фотографіями побитого представника партії Шарія. Повідомлення з закривавленим обличчям чоловіка різко замінили хвалебні.

Новину передає «Преса України».

Блогер Анатолій Шарій закликав своїх прихильників донести до президента України Володимира фотографію по-звірячому побитого у Харкові представника партії Шарія Микиту Роженка. За даними Шарія, Роженку погрожували начальник штабу Нацкорпусу Максим Жорин і глава Нацкорпусу Харкова Костянтин Нємічєв.

28-річного Роженка, як відзначив Шарій, били битами і добивали скляними пляшками. Хлопцю чудом вдалось вижити.

Однак, Володимир Зеленський вирішив не реагувати на інцидент. Також не реагує поліція.

«Зеленський в фейсбук розмістив новий статус. Мовляв, щось він побачив на Західній. І це його шокувало. Я думаю, що треба його шокувати фоткою Микити. Він-то думав «повоняють і забудуть» ....», - написав Шарій.

Так, інтернет-спільнота почала засипати сторінки Зеленського фотографією побитого Микити. Однак, такі повідомлення швидко розбавили хвалебні повідомлення від ботів. Шарій відзначив, що це, очевидно, боти, які працювали раніше на Петра Порошенка.

Шарій також розповів, що Нацкорпус – це тепер особиста гвардія Володимира Зеленського. За його словами, у Нацкорпусі є наймані вбивці.

Підсумовуючи Шарій додав, що Зеленський не вб’є усіх.