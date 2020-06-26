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Анатолій Улянов, нагадав, що у Європі захищають свої ліси, а українські Карпати стрімко йдуть на меблі для європейців.
Новину передає «Преса України».
Український письменник та блогер Анатолій Улянов відреагував у соцмережі Фейсбук на заяву британської неурядової організації Earthsight про те, що незаконно зрубаний карпатський ліс йде на меблі компанії IKEA. В результаті рисі та ведмеді можуть остаточно зникнути, втративши середовище для існування.
«Констатуючи, що виною тому "корумпованість державних лісогосподарських підприємств, які керують більшістю лісів України", дослідники акцентують увагу на тому, що проблема екологічної катастрофи в українських Карпатах - це, в першу чергу, проблема корупції, і, отже, держави», - написав він.
Тим не менше, Улянов нагадав, що IKEA – це не українська компанія, а транснаціональний гігант, що «знищує по дереву в секунду».
«І штаб FSC, що підриває зусилля із захисту лісу, знаходиться не в Україні, а в Німеччині. Хто, власне, скуповує незаконно вирубаний український ліс? Європа. Бережуть свої Альпи і Татри, і сидить на стільцях з нас», - наголосив він.
За словами письменника, це історія про перетворення України на сировинний придаток. Він нагадав, як ЄС шантажував Україну, вимагаючи, в розпал війни скасувати мораторій на експорт українського лісу в обмін на кредит.
Підсумовуючи він зазначив, що для припинення екологічної катастрофи IKEA має перестати бути капіталістом, а в Україні вводити жорсткі заходи захисту лісу. Також Улянов пропонує відповідати чиновникам і продавцям лісу сокирами і бензопилами: Одне дерево - одна рука.
08:52: Стопами Порошенка – Зеленський прикрився ботами та вбивцями
08:07: Транснаціональний гігант IKEA знищує по дереву в секунду – письменник
07:35: Зеленський пообіцяв відновити зруйновані будинки в Івано-Франківську
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