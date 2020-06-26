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На цю ціль виділено майже 700 млн гривень.
Новину передає «Преса України».
Президент України Володимир Зеленський виступив в ефірі шоу «Право на владу». Український лідер відреагував на негоду на заході країни. Як відомо, він відправився в Івано-Франківськ, щоб особисто оцінити наслідки тривалих дощів.
«Всі гроші передані в область, далі вони надійдуть жителям області. Ми відновимо всі будівлі», - запевнив він.
До слова, на ліквідацію наслідків негоди виділено майже 700 млн гривень.
07:35: Зеленський пообіцяв відновити зруйновані будинки в Івано-Франківську
15:07: Карпатський ліс не для стільців IKEA – Шведська компанія відреагувала на незаконну вирубку лісів
14:39: У Харкові майже до смерті побили члена партії Шарія – Від Зеленського чекають відео
14:10: Купити і закрити – Маск мав намір щодо найбільшої соцмережі у світі
13:14: Хотів прогнати Путіна - У Росії встали на захист «шамана»
12:38: Михайло Єфремов погодився усиновити дітей загиблого у ДТП за його участі
12:00: В Україні запланували встановити 1000 камер автофіксації за два роки
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