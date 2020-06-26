Зеленський пообіцяв відновити зруйновані будинки в Івано-Франківську

Аня Мартинюк 26 червня 2020, 07:35

На цю ціль виділено майже 700 млн гривень.

Новину передає «Преса України».

Президент України Володимир Зеленський виступив в ефірі шоу «Право на владу». Український лідер відреагував на негоду на заході країни. Як відомо, він відправився в Івано-Франківськ, щоб особисто оцінити наслідки тривалих дощів.

«Всі гроші передані в область, далі вони надійдуть жителям області. Ми відновимо всі будівлі», - запевнив він.

До слова, на ліквідацію наслідків негоди виділено майже 700 млн гривень.