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В IKEA запевнили, що нелегальний ліс не використовують для створення своїх меблів, однак пообіцяли перевірити своїх постачальників.
Новину передає «Преса України».
У шведській компанії IKEA вирішили спростувати використання незаконно зрубаного лісу в Карпатах для своїх меблевих товарів. Найбільший рітейлер меблів заявив, що не використовує нелегальну деревину.
Заява прозвучала на тлі повідомлення британської неурядової організації Earthsight про те, що нелегальна вирубка карпатського лісу поставила під загрозу зникнення рисі і бурого ведмедя.
«Ми визнаємо, що незаконні рубки залишаються широко поширеною глобальною проблемою, і активно працюємо над реалізацією заходів з перевірки відповідності наших постачальників законності», - прокоментували у коомпанії.
Нагадаємо, було заявлено, що постачальники IKEA добували незаконну деревину для стільців компанії.
15:07: Карпатський ліс не для стільців IKEA – Шведська компанія відреагувала на незаконну вирубку лісів
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