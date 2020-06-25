У Харкові майже до смерті побили члена партії Шарія – Від Зеленського чекають відео

Аня Мартинюк 25 червня 2020, 14:39

Анатолій Шарій назвав замовників вбивства представника його партії. Так, він звернувся до президента Володимира Зеленського.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 червня, стало відомо, що у Харкові намагалися вбити битами члена партії Анатолія Шарія, Микиту Роженка. За словами Шарія, 28-річному чоловіку раніше надходили погрози збоку Нацкорпусу.

Відомо, що за дві години до спроби вбивства Роженко написав чергову заяву на загрози життю з боку начальника штабу Нацкорпусу Максима Жорина і глави Нацкорпуса Харкова Костянтина Нємічєва.

У зв’язку з таким ходом подій Шарій звернувся до Зеленського через відео.

«Вночі. В Харкові. По голові битами. Тільки що дізнався. Хлопець, що вів колону в Києві. Все, Нацкорпус і Офіс Президента зважилися на вбивство. Вижив дивом. У реанімації борються за життя. Володимир Олександрович, відосік запишете?» - зазначив він.

Також відомо, що поліція Харківської області підтвердила факт нападу. Наразі розпочато розслідування за ст. 296 КК України (хуліганство).