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Анатолій Шарій назвав замовників вбивства представника його партії. Так, він звернувся до президента Володимира Зеленського.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 червня, стало відомо, що у Харкові намагалися вбити битами члена партії Анатолія Шарія, Микиту Роженка. За словами Шарія, 28-річному чоловіку раніше надходили погрози збоку Нацкорпусу.
Відомо, що за дві години до спроби вбивства Роженко написав чергову заяву на загрози життю з боку начальника штабу Нацкорпусу Максима Жорина і глави Нацкорпуса Харкова Костянтина Нємічєва.
У зв’язку з таким ходом подій Шарій звернувся до Зеленського через відео.
«Вночі. В Харкові. По голові битами. Тільки що дізнався. Хлопець, що вів колону в Києві. Все, Нацкорпус і Офіс Президента зважилися на вбивство. Вижив дивом. У реанімації борються за життя. Володимир Олександрович, відосік запишете?» - зазначив він.
Також відомо, що поліція Харківської області підтвердила факт нападу. Наразі розпочато розслідування за ст. 296 КК України (хуліганство).
15:07: Карпатський ліс не для стільців IKEA – Шведська компанія відреагувала на незаконну вирубку лісів
14:39: У Харкові майже до смерті побили члена партії Шарія – Від Зеленського чекають відео
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