СБУ завершила розслідування у справі Стерненка

Аня Мартинюк 25 червня 2020, 13:40

Про це повідомив сам підозрюваний у вбивстві.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 червня, одеський радикал Сергій Стерненко, який вбив людину, заявив у соцмережі, що досудове розслідування у справі щодо, як він стверджує, самозахисту, завершене.

«Це відбулось за дорученням прокурора Бозовуляка, підконтрольного Венедіктовій. Рівно 2 тижні тому мені повідомили про підозру, а вже сьогодні (навіть коли ми не встигли оскаржити ані запобіжний, ані саму підозру) «слідство» завершують і будуть передавати справу до суду», - написав він.

«До міста, яким керує замовник нападів на мене», - додав він.

Підсумовуючи Стерненко зазначив, що його противники програють війну проти нього.