СБУ завершила розслідування у справі Стерненка

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Про це повідомив сам підозрюваний у вбивстві.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 червня, одеський радикал Сергій Стерненко, який вбив людину, заявив у соцмережі, що досудове розслідування у справі щодо, як він стверджує, самозахисту, завершене.
«Це відбулось за дорученням прокурора Бозовуляка, підконтрольного Венедіктовій. Рівно 2 тижні тому мені повідомили про підозру, а вже сьогодні (навіть коли ми не встигли оскаржити ані запобіжний, ані саму підозру) «слідство» завершують і будуть передавати справу до суду», - написав він.
«До міста, яким керує замовник нападів на мене», - додав він.
Підсумовуючи Стерненко зазначив, що його противники програють війну проти нього.
14:10: Купити і закрити – Маск мав намір щодо найбільшої соцмережі у світі
13:14: Хотів прогнати Путіна - У Росії встали на захист «шамана»
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