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Стало відомо, що Ілон Маск мав намір позбавити людства соцмережі Facebook.
Новину передає «Преса України».
Радник Європейського парламенту Ростислав Демчук повідомив у соцмережі, що американський підприємець Ілон Маск забажав купити у Марка Цукерберга найбільшу соцмережу у світі Facebook. На своїй сторінці Демчук зазначив, що у 2018 році Ілон Маск видалив з Facebook сторінки SpaceX і Tesla.
«Ілон Маск також оголосив, що звернувся до Facebook і запропонував купити кожну акцію компанії, фактично зробивши його єдиним власником платформи соціальних мереж. Маск говорив з групою інвесторів SpaceX і Tesla і сказав їм що, хоча у нього є серйозні побоювання з приводу сайту Facebook, проте він "зробив би ласку людству" і купив би його», - зазначив Демчук.
Тоді Ілон Маск заявляв, що у Facebook жорстка і несправедлива цензура.
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14:10: Купити і закрити – Маск мав намір щодо найбільшої соцмережі у світі
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