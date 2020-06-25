Купити і закрити – Маск мав намір щодо найбільшої соцмережі у світі

Аня Мартинюк 25 червня 2020, 14:10

Стало відомо, що Ілон Маск мав намір позбавити людства соцмережі Facebook.

Новину передає «Преса України».

Радник Європейського парламенту Ростислав Демчук повідомив у соцмережі, що американський підприємець Ілон Маск забажав купити у Марка Цукерберга найбільшу соцмережу у світі Facebook. На своїй сторінці Демчук зазначив, що у 2018 році Ілон Маск видалив з Facebook сторінки SpaceX і Tesla.

«Ілон Маск також оголосив, що звернувся до Facebook і запропонував купити кожну акцію компанії, фактично зробивши його єдиним власником платформи соціальних мереж. Маск говорив з групою інвесторів SpaceX і Tesla і сказав їм що, хоча у нього є серйозні побоювання з приводу сайту Facebook, проте він "зробив би ласку людству" і купив би його», - зазначив Демчук.

Тоді Ілон Маск заявляв, що у Facebook жорстка і несправедлива цензура.