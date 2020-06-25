Купити і закрити – Маск мав намір щодо найбільшої соцмережі у світі 14:10
Хотів прогнати Путіна - У Росії встали на захист «шамана» 13:14
Михайло Єфремов погодився усиновити дітей загиблого у ДТП за його участі 12:38
В Україні запланували встановити 1000 камер автофіксації за два роки 12:00
МОЗ вирішило лікувати українців з COVID-19 препаратом для бодибілдерів 11:27
Діти низької якості – У «Слузі народу» видали новий перл 09:26
В Африці стартували перші випробування вакцини проти COVID-19 07:29
Синоптична картина в Україні залишиться складною – синоптик 15:02
Тисяча військовослужбовців без масок – У Криму відгуляли Парад Перемоги 14:28
Попит падає – Аналітик розповів про майбутні зміни курсу гривні до долара 14:06
Зірка «Кварталу-95» відповіла на чутки про балотування в мери Києва 13:28
Дружина Медведчука розповіла про тісний зв'язок з Путіним 12:47
МОЗ дозволило українцям відвідувати родичів в реанімації 12:15
Китай відіслав Києву найбільший гуманітарний вантаж для боротьби з коронавірусом 11:42
Представники Рунету закликали звільнити Олександра Габишева, який здійснив дві спроби «дійти до Путіна».
Новину передає «Преса України».
У Рунеті активно поширюються фотопости та повідомлення на підтримку Олександра Габишева, більш відомого як «шаман». Як відомо, він двічі намагався прийти до лідера Кремля Володимира Путіна, однак в результаті був оштрафований, проти нього порушили кримінальну справу за заклик до екстремізму. Наразі Габишев знаходиться у Якутському психоневрологічному диспансері.
«Олександр Габишев - людина, яка несправедливо піддається примусовому психіатричному лікуванню в рамках репресивних заходів», - відзначили у Рунеті.
«Якутського шамана Олександра Габишева, який в 2019 році зробив дві спроби дійти пішки до Москви, щоб "вигнати Путіна", 12 травня затримали і відправили в психіатричну клініку. Свободу шаману Габишеву!!!» - відзначає інтернет-спільнота.
«Дехто пише, що #свободуШаману - це марно. Але раптом саме він стане тим самим поштовхом, через який люди прокинуться. Повинно ж це коли-небудь статися. Я не хочу мовчати. Я не хочу втрачати надію», - відзначили у Мережі.
Варто зазначити також, що нещодавно в лікарню, де знаходиться «шаман», проник невідомий чоловік. Він вимагав звільнити Олександра Габишева. Спроба невідомого чоловіка завершилась тим, що його забрала поліція.
14:10: Купити і закрити – Маск мав намір щодо найбільшої соцмережі у світі
13:14: Хотів прогнати Путіна - У Росії встали на захист «шамана»
12:38: Михайло Єфремов погодився усиновити дітей загиблого у ДТП за його участі
12:00: В Україні запланували встановити 1000 камер автофіксації за два роки
11:27: МОЗ вирішило лікувати українців з COVID-19 препаратом для бодибілдерів
09:26: Діти низької якості – У «Слузі народу» видали новий перл
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.