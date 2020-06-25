Хотів прогнати Путіна - У Росії встали на захист «шамана»

Аня Мартинюк 25 червня 2020, 13:14

Представники Рунету закликали звільнити Олександра Габишева, який здійснив дві спроби «дійти до Путіна».

Новину передає «Преса України».

У Рунеті активно поширюються фотопости та повідомлення на підтримку Олександра Габишева, більш відомого як «шаман». Як відомо, він двічі намагався прийти до лідера Кремля Володимира Путіна, однак в результаті був оштрафований, проти нього порушили кримінальну справу за заклик до екстремізму. Наразі Габишев знаходиться у Якутському психоневрологічному диспансері.

«Олександр Габишев - людина, яка несправедливо піддається примусовому психіатричному лікуванню в рамках репресивних заходів», - відзначили у Рунеті.

«Якутського шамана Олександра Габишева, який в 2019 році зробив дві спроби дійти пішки до Москви, щоб "вигнати Путіна", 12 травня затримали і відправили в психіатричну клініку. Свободу шаману Габишеву!!!» - відзначає інтернет-спільнота.

«Дехто пише, що #свободуШаману - це марно. Але раптом саме він стане тим самим поштовхом, через який люди прокинуться. Повинно ж це коли-небудь статися. Я не хочу мовчати. Я не хочу втрачати надію», - відзначили у Мережі.

Варто зазначити також, що нещодавно в лікарню, де знаходиться «шаман», проник невідомий чоловік. Він вимагав звільнити Олександра Габишева. Спроба невідомого чоловіка завершилась тим, що його забрала поліція.