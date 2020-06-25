Михайло Єфремов погодився усиновити дітей загиблого у ДТП за його участі

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Відповідну заяву зробив адвокат актора.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 червня, російські ЗМІ повідомили, що актор Михайло Єфремов готовий усиновити дітей з сім'ї Сергія Захарова. Мова йде про дітей чоловіка, який загинув в результаті ДТП у Москві за участю п’яного актора.
Відповідну інформацію надав адвокат Єфремова Ельман Пашаєв. За його словами, його клієнт готовий максимально допомогти дітям загиблого.
«Він готовий їх навіть усиновити, щоб забезпечити їм гідне життя, ось вам чесно кажу, щиро», - заявив адвокат.
До слова, раніше адвокат заявляв, що за рішенням суду сума компенсації сім'ї загиблиго складе до 1,5 мільйона рублів. Ельман Пашаєв наголосив, що актор був готовий дати набагато більшу суму, однак сім’я загиблого відмовилась.
Нагадаємо, аварія за участю Єфремова сталась 8 червня. Авто актора вилетіло на зустрічну смугу і врізалось у фургон, яким керував Сергій Захаров. Останній помер у лікарні через втрату крові.
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