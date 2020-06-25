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В Україні запланували встановити 1000 камер автофіксації за два роки

Аня Мартинюк 25 червня 2020, 12:00
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В Україні запланували встановити 1000 камер автофіксації за два роки

Антон Геращенко нагадав, що всього буде встановлено 6000 камер на всій території країни.

Новину передає «Преса України».

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив у новому інтерв’ю, що система автофіксації порушень ПДР передбачає встановлення 6000 камер. За його словами, у МВС планують встановити 1000 камер у всій країні впродовж найближчих двох років.

«Ми за два роки встановимо близько тисячі камер по країні. Всього система розрахована на 6 000 камер, вона місяцями зберігає інформацію, і кожен, хто отримує штраф, може подивитися, де він порушив. Ми підключаємо до неї всі банки, і якщо людина згодна з тим, що він порушив, він за 30 секунд зі свого смартфону може розрахуватися. Наша мета - не збір грошей, а безпека на дорогах», - наголосив Геращенко.

Він додав, що в Україні обрали близько 1200 небезпечних місць, де вже почали встановлювати камери фіксації. Наразі встановлено близько 50 камер. Геращенко уточнив, що мери найбільших міст країни повинні надати списки місць з найбільшою концентрацією ДТП.

Нагадаємо, система автофіксації порушення ПДР запрацювала 1 червня.

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