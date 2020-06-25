В Україні запланували встановити 1000 камер автофіксації за два роки

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Антон Геращенко нагадав, що всього буде встановлено 6000 камер на всій території країни.
Новину передає «Преса України».
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив у новому інтерв’ю, що система автофіксації порушень ПДР передбачає встановлення 6000 камер. За його словами, у МВС планують встановити 1000 камер у всій країні впродовж найближчих двох років.
«Ми за два роки встановимо близько тисячі камер по країні. Всього система розрахована на 6 000 камер, вона місяцями зберігає інформацію, і кожен, хто отримує штраф, може подивитися, де він порушив. Ми підключаємо до неї всі банки, і якщо людина згодна з тим, що він порушив, він за 30 секунд зі свого смартфону може розрахуватися. Наша мета - не збір грошей, а безпека на дорогах», - наголосив Геращенко.
Він додав, що в Україні обрали близько 1200 небезпечних місць, де вже почали встановлювати камери фіксації. Наразі встановлено близько 50 камер. Геращенко уточнив, що мери найбільших міст країни повинні надати списки місць з найбільшою концентрацією ДТП.
Нагадаємо, система автофіксації порушення ПДР запрацювала 1 червня.
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