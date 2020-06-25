МОЗ вирішило лікувати українців з COVID-19 препаратом для бодибілдерів

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Препарат, який включать до протоколу лікування, має назву «Дексаметазон».
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 червня, міністр охорони здоров’я Максим Степанов виступив на брифінгу, де зробив важливу заяву. За його словами, МОЗ ухвалило рішення додати до протоколу лікування українців з коронавірусом новий препарат.
Степанов заявив, що мова йде про препарат «Дексаметазон». Це гормональний препарат, який також використовують у бодибілдингу для придушення запальних процесів, поліпшення здоров'я суглобів і зв'язок.
До слова, попри стрімке збільшення нових хворих на коронавірус Степанов зазначив, що в Україні за останні 3 місяці зросла ефективність лікування хворих. До слова, станом на 25 червня в Україні 40008 випадків інфікування на коронавірус. З них 1067 летальних випадків та 17758 людей одужали.
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