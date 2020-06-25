Коронавирус и Казахстан – Сколько людей получили соцподдержку

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Пандемия коронавируса изрядно навредила многим людям во всем мире. Не стоит, конечно, забывать, и о тех, кому она помогла увеличить свой доход. Тем не менее, беспокоится стоить именно о незащищенных слоях населения, которые потеряли работу, не смогли пройти плановую операцию или продолжить свое любое другое дело.
В Казахстане действует режима чрезвычайного положения. По данным ресурса Worldometers, за весь период фиксирования больных на коронавирус здесь:
Это все официальная статистика. А как насчет людей, которые оказались в затруднительной финансовой ситуации? По данным inform.kz, 4,6 млн казахстанцев получили соцвыплату в размере 42 500 тенге (Около 105 долларов США – ред.). Это, к слову, минимальная зарплата в Казахстане. Кроме того, 1 млн 5 тыс. людей обеспечили продуктами.
«Очень и очень быстро, всего за несколько дней, мы ввели новую выплату по потере доходов в связи с введением режима ЧП из Государственного фонда социального страхования в размере минимальной заработной платы – 42 500 тенге. Эти деньги должны были получить работающие граждане, которые вынужденно остались без возможности работать как обычно», - уточнил министр.
По его словам, получить такую помощь надеялись восемь миллионов граждан, однако только 4,6 миллиона человек соответствовали критериям. В результате они получили 321,9 млрд тенге.
«На период действия режима ЧП 108,9 тыс. семьям произведено автопереназначение адресной социальной помощи. Также в этот период автоматически продлены на три месяца сроки инвалидности и выплат по инвалидности», – добавил Нурымбетов.
На сервисе «Электронные обращения», что на портале eGov.kz можно найти все необходимые услуги в период ЧП. Важно знать, что на период действия данного режима статуса безработного присваивается не за две недели, а за всего три дня.
Дальше пойдет очень важная информация. К сожалению, выплат в размере 42 500 тенге больше не будет. Причина — Государственный фонд социального страхования исчерпал свои возможности. Но, правительство страны пообещало, что в случае возникновения необходимости для выплат будут искать другой источник.
15:07: Карпатський ліс не для стільців IKEA – Шведська компанія відреагувала на незаконну вирубку лісів
14:39: У Харкові майже до смерті побили члена партії Шарія – Від Зеленського чекають відео
14:10: Купити і закрити – Маск мав намір щодо найбільшої соцмережі у світі
13:14: Хотів прогнати Путіна - У Росії встали на захист «шамана»
12:38: Михайло Єфремов погодився усиновити дітей загиблого у ДТП за його участі
12:00: В Україні запланували встановити 1000 камер автофіксації за два роки
11:27: МОЗ вирішило лікувати українців з COVID-19 препаратом для бодибілдерів
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