В Україні 994 нових хворих на COVID-19

Аня Мартинюк 25 червня 2020, 09:59

За даними МОЗ, загальна кількість хворих зросла до 40 008 осіб.

Новину передає «Преса України».

В Україні знову побільшало хворих на коронавірус. За даними МОЗ, минулої доби, 24 червня, було зафіксовано 994 нові випадки захворювання, що є рекордом за весь період спостережень.

«25 червня (станом на 9:00) в Україні 40 008 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1067 летальних, 17 758 пацієнтів одужало», - йдеться в повідомленні.

Ситуація у місті Києві та області наступна - 4613 та 2373 випадки відповідно. Ситуація в інших областях наступна.

Вінницька область — 1753 випадки;

Волинська область — 2024 випадки;

Дніпропетровська область — 1069 випадків;

Донецька область — 399 випадків;

Житомирська область — 1337 випадків;

Закарпатська область — 2454 випадки;

Запорізька область — 561 випадок;

Івано-Франківська область — 2171 випадок;

Кіровоградська область — 636 випадків;

Львівська область — 4627 випадків;

Луганська область — 75 випадків;

Миколаївська область — 377 випадків;

Одеська область — 1465 випадків;

Полтавська область — 301 випадок;

Рівненська область — 3248 випадків;

Сумська область — 277 випадків;

Тернопільська область — 1815 випадків;

Харківська область — 1947 випадків;

Херсонська область — 188 випадків;

Хмельницька область — 645 випадків;

Чернівецька область — 4531 випадок;

Черкаська область — 616 випадків;

Чернігівська область — 506 випадків.

Варто зазначити, що дані з тимчасово окупованих територій відсутні. Тим часом експерти коментують ситуацію з пандемією в країні. За їх словами, карантин буде продовжено й після 31 липня.