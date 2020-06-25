В Україні 994 нових хворих на COVID-19

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За даними МОЗ, загальна кількість хворих зросла до 40 008 осіб.
Новину передає «Преса України».
В Україні знову побільшало хворих на коронавірус. За даними МОЗ, минулої доби, 24 червня, було зафіксовано 994 нові випадки захворювання, що є рекордом за весь період спостережень.
«25 червня (станом на 9:00) в Україні 40 008 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1067 летальних, 17 758 пацієнтів одужало», - йдеться в повідомленні.
Ситуація у місті Києві та області наступна - 4613 та 2373 випадки відповідно. Ситуація в інших областях наступна.
Вінницька область — 1753 випадки;
Волинська область — 2024 випадки;
Дніпропетровська область — 1069 випадків;
Донецька область — 399 випадків;
Житомирська область — 1337 випадків;
Закарпатська область — 2454 випадки;
Запорізька область — 561 випадок;
Івано-Франківська область — 2171 випадок;
Кіровоградська область — 636 випадків;
Львівська область — 4627 випадків;
Луганська область — 75 випадків;
Миколаївська область — 377 випадків;
Одеська область — 1465 випадків;
Полтавська область — 301 випадок;
Рівненська область — 3248 випадків;
Сумська область — 277 випадків;
Тернопільська область — 1815 випадків;
Харківська область — 1947 випадків;
Херсонська область — 188 випадків;
Хмельницька область — 645 випадків;
Чернівецька область — 4531 випадок;
Черкаська область — 616 випадків;
Чернігівська область — 506 випадків.
Варто зазначити, що дані з тимчасово окупованих територій відсутні. Тим часом експерти коментують ситуацію з пандемією в країні. За їх словами, карантин буде продовжено й після 31 липня.
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