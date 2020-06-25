Діти низької якості – У «Слузі народу» видали новий перл

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Цінний кадр у «Слузі народу» Галина Третьякова, яка виступає за підвищення пенсійного віку в Україні, заговорила про необхідність стерилізувати бідних людей, адже вони дають «низькоякісних дітей».
Новину передає «Преса України».
Народна обраниця від президентської фракції «Слуга народу» Галина Третьякова потрапила у скандал. 57-річна політик заявила, що у безробітних народжуються діти низької якості. На цьому вона не зупинилась й додала, що підняла питання про стерилізацію громадян без доходу.
Заява прозвучала на тлі розмірковувань про доцільність виплачувати допомогу людям.
«Коли демографічно надаємо такі кошти, які використовуються сім'єю, і народження дитини відбувається не для того, щоб надати йому рівні права, освіту, а для того, щоб отримати матеріальну допомогу, то ми отримаємо, скажу жорстко, дітей дуже низької якості. Вони призводять до того, що теж сідають за державні кошти», - заявила вона.
Депутат ВРУ навела приклад Великої Британії та Сінгапуру, де пропонувалось стерилізувати бажаючих отримати соціальну допомогу. До слова, у Сінгапурі стерилізували жінок без вищої освіти.
На її слова відреагували у Федерації профспілок України. Так, наразі вимагається відставка Третьякової, яка очолює комітет соціальної політики і захисту прав ветеранів Верховної Ради.
Варто нагадати, що Третьякова виступає за підвищення пенсійного віку в Україні. Вона також є співавтором проекту нового Трудового кодексу, де полегшується звільнення найманих працівників.
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