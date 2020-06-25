У Голландії вирішили закрити норкові ферми

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128 норкових ферм буде закрито завдяки спалаху коронавірусу.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що парламент Голландії проголосував за закриття голландських норкових ферм, щоб запобігти подальшому зараженню COVID-19. Організація Humane Society International привітала таке рішення, яке сигналізує про припинення жахливої галузі хутрового господарства Нідерландів.
Відомо, що у Голландії закриють 128 хутряних ферм. До такого рішення парламентарі дійшли після того, як на 17 фермах відбувся спалах коронавірусу. Вважається, що двоє працівників ферми заразилися вірусом від норки. Після цього сотні тисяч норок були вбиті, щоб запобігти подальшому поширенню вірусу.
Політики висловились за дострокове закриття фермерських господарств з виплатою компенсацій хутровим фермерам, щоб припинити цю практику раніше, ніж було заплановано. А саме 31 грудня 2023 року.
Для багатьох фермерів закриття хутряних ферм означає втрату десятків мільйонів євро. До слова, виробництво норкового хутра було заборонено в Нідерландах у 2013 році, а в 2018 році фермерами було вироблено близько 4,5 мільйони хутра норки.
Нині голландський уряд повинен вжити заходів для задоволення побажань парламенту.
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