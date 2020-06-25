Парад у Сімферополі ледь не завершився фатально

Аня Мартинюк 25 червня 2020, 08:09

Бойовий танк Т-34 зламався під час руху й ледь не наїхав на глядачів.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 24 червня, у Сімферополі пройшов Парад Перемоги. Під час дійства у натовп людей ледь не в’їхав танк Т-34. Він створив перешкоду для всієї парадної колони, і через деякий час його змушені були евакуювати.

Танк не зміг повернути на площу Нахімова, він продовжив рух вперед. Глядачі тим часом спостерігали за танком й не тікали. До слова, втекти їм і не вийшло б, адже люди тісно стояли один біля одного попри пандемію коронавірусу.

В Севастополе на параде в честь обнуления Путина танк Т-34 едва не въехал в толпу зрителей. Он создал помеху для всей парадной колонны, и через некоторое время его вынуждены были эвакуировать.

Если завтра война, если завтра в поход... pic.twitter.com/IHo8Enz0zj — Записки сумасшедшего (@Pavel_XII) June 24, 2020

В результаті танк все ж зупинився, а на місце події прибула поліція.