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Парад у Сімферополі ледь не завершився фатально

Аня Мартинюк 25 червня 2020, 08:09
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Парад у Сімферополі ледь не завершився фатально

Бойовий танк Т-34 зламався під час руху й ледь не наїхав на глядачів.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 24 червня, у Сімферополі пройшов Парад Перемоги. Під час дійства у натовп людей ледь не в’їхав танк Т-34. Він створив перешкоду для всієї парадної колони, і через деякий час його змушені були евакуювати.

Танк не зміг повернути на площу Нахімова, він продовжив рух вперед. Глядачі тим часом спостерігали за танком й не тікали. До слова, втекти їм і не вийшло б, адже люди тісно стояли один біля одного попри пандемію коронавірусу.

В результаті танк все ж зупинився, а на місце події прибула поліція.

 

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