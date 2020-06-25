В Африці стартували перші випробування вакцини проти COVID-19

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Вакцинацію пройшли добровольці, які не приховують, що нервують з цього приводу.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 24 червня, в Південній Африці стартували випробування вакцини проти COVID-19. Перші уколи зробили добровольцям.
«Я трохи злякався, але хочу знати, що відбувається з цією вакциною, щоб я міг розповісти своїм друзям та іншим, що відбувається з дослідженням», - прокоментував один з добровольців, які пройшли вакцинування, Джуніор Млонго в Йоханнесбурзі.
У Південній Африці майже третина підтверджених випадків коронавірусної інфекції - 106 000, з яких понад 2100 загиблих. На африканському континенті зараз налічується майже 325 000 випадків інфікування.
Нестача матеріалів для тестування та медичних матеріалів залишається проблемою, оскільки Африка може стати черговою гарячою точкою у світі. Пандемія затрималася в Африці, вона набирає швидкість дуже швидко. Про це заявив в середу начальник Африканських центрів контролю та профілактики захворювань Джон Нкенгасонг.
«Якщо ми не діятимемо зараз, Африка ризикує залишитися поза глобальною вакциною», - заявив він.
Масштабне випробування вакцини, розробленої в Оксфордському університеті у Великій Британії, буде проводиться не лише в Південній Африці, а й Британії та Бразилії.
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