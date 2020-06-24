Синоптична картина в Україні залишиться складною – синоптик

Аня Мартинюк 24 червня 2020, 15:02

Наталія Діденко попередила, що опади у вигляді дощу продовжать переважати в західних областях.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 червня, синоптик Наталія Діденко розповіла, якою буде синоптичною картина у найближчі дні. За її прогнозом, дощі продовжать іти в західних областях. Так, ситуація у Карпатах, на Прикарпатті та Буковині залишиться складною і небезпечною.

«Більша частина України 25-го червня перебуватиме у сухій погоді, хіба що десь окремі дощі з грозами з‘являтимуться зненацька. Температура повітря очікується в межах +26+30 градусів, на Заході України +23+27 градусів», - додала вона.

У столиці України тим часом передостанній робочий день тижня буде сонячним та теплим. Стовпчики термометрів покажуть до +28 градусів, опадів не очікується.

Підсумовуючи, Діденко нагадала, що тривалі дощі наробили біди в західних областях, однак, тривалого сухого періоду поки не очікується.