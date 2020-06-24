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Наталія Діденко попередила, що опади у вигляді дощу продовжать переважати в західних областях.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 червня, синоптик Наталія Діденко розповіла, якою буде синоптичною картина у найближчі дні. За її прогнозом, дощі продовжать іти в західних областях. Так, ситуація у Карпатах, на Прикарпатті та Буковині залишиться складною і небезпечною.
«Більша частина України 25-го червня перебуватиме у сухій погоді, хіба що десь окремі дощі з грозами з‘являтимуться зненацька. Температура повітря очікується в межах +26+30 градусів, на Заході України +23+27 градусів», - додала вона.
У столиці України тим часом передостанній робочий день тижня буде сонячним та теплим. Стовпчики термометрів покажуть до +28 градусів, опадів не очікується.
Підсумовуючи, Діденко нагадала, що тривалі дощі наробили біди в західних областях, однак, тривалого сухого періоду поки не очікується.
15:02: Синоптична картина в Україні залишиться складною – синоптик
14:28: Тисяча військовослужбовців без масок – У Криму відгуляли Парад Перемоги
14:06: Попит падає – Аналітик розповів про майбутні зміни курсу гривні до долара
13:28: Зірка «Кварталу-95» відповіла на чутки про балотування в мери Києва
12:47: Дружина Медведчука розповіла про тісний зв'язок з Путіним
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11:42: Китай відіслав Києву найбільший гуманітарний вантаж для боротьби з коронавірусом
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